Dünya Çorumlular Platformu tarafından 2023 yılının Çorumlusu olarak İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu seçildi.

Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk tarafından yapılan açıklamada her ayın 1’i ile 10’u arasında ayın Çorumlusu anketi düzenlendiğini belirterek ‘Bu anket neticesinde ayın Çorumlusu seçilenler ile bunların her yıl ocak ayında seçmiş oldukları yılın Çorumlularını bir araya getirerek "Seçici Kurul" oluşturduk. Bu seçici Kurula her yıl sonunda seçilmiş olan 13 kişi ilave olmaktadır. Halen üyelikleri devam eden 96 seçici kurul üyesinin oylarının çoğunluğu ile 2023 Yılı Çorumlusu seçilmiştir. Sosyal Medya'da 36439 üyesi olan Dünya Çorumlular Platformu "Seçici Kurul"u tarafından belirlenen birbirlerinden değerli adaylar arasında en fazla oyu almış olan, Çorum İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Sayın Nihat Armutcu 2023 Yılı Çorumlusu olarak seçilmiştir. Şahsım, seçici kurulumuz ve platformumuz üyeleri adına tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim’ dedi.