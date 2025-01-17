Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılına ilişkin çalışmalarını değerlendirmek ve gelecekteki hedeflerini belirlemek üzere Vali Ali Çalgan başkanlığında bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya’nın da katıldığı toplantıda, Çorum’un güvenlik ve gelişim potansiyelini artırmaya yönelik konular masaya yatırıldı.

Toplantı, İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmede Çorum’un gelişiminde ve güvenliğinde potansiyelini artırmaya yönelik konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.