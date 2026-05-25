Çorum Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98’e ulaşınca 31 yıl sonra dolu savaktan su bırakılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin büyük ölçüde düştüğü Çorum Barajı'nda bu yıl yoğun yağışlarla birlikte taşma seviyesine ulaştı.

Belediye, olası taşkınların önüne geçmek için tedbir aldığını açıklamıştı.

Yenihayat, Hatap ve Koçhisar barajlarıyla birlikte kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çorum Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık 30 yıl sonra tam kapasiteye ulaşınca muhtemel taşkın riskine karşı tahliye kapakları açıldı.

Belediyeden yapılan açıklama; "Çomar Barajı tam kapasiteye ulaşmıştır. Taşan sular kontrollü bir şekilde tahliye edilmektedir. Mansap hattı ve dere yataklarında yapılan çalışmalar neticesinde Ilıca Bağları ve Garanti Evler bölgesinde su akışı güvenli şekilde sağlanmaktadır. Savaktan su kanallarına kontrollü akış devam ederken, Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmıştır." denildi