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Çorum’da rahatsızlandığı gerekçesi ile hastaneye başvuran ve bir süre sonra hayatını kaybeden kadının ölümü şüpheli bulundu.

Laçin ilçesinde yaşayan Sevim Ş. (62), karın ağrısı şikayeti ile yakınları tarafından tedavi için hastaneye getirildi.

Taburcu olduktan bir süre sonra tekrar rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda yara izlerine rastlanması üzerine ölümü şüpheli bulunan Sevim Ş’nin cenazesi savcı talimatı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.