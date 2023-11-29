Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan Faruk Çavuş, AK Parti’den İl Genel Meclisi üyeliğine aday adayı oldu.

AK Parti İl Başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunda bulunan Faruk Çavuş, aday gösterilip İl Genel Meclisi üyesi seçilirse özellikle Çorum’da seracılığın geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapacağını belirtti.

‘SERACILIK ÇORUM’DA DAHA ÇOK GELİŞMELİ’

Gazetemizi ziyaret eden Faruk Çavuş, çok uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını bir dönemde Belediye Meclisi üyeliği yaptığını belirterek, “2024 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti’den İl Genel Meclisi üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Allah nasip ederde aday gösterilip seçilirsem ilimizde seracılığın çok daha iyi hale getirilmesi için gayret göstereceğim. Çorum seracılık için çok uygun bir il. Gerek mevcut tarım arazilerinde gerekse atıl durumda ki arazilerde kolaylıkla yapılabilir. Seracılığın gelişmesi için bu alanda kooperatifleşmenin yaygınlaşması ve uygun finansman koşulları gibi kolaylıklar sağlanırsa kentten kırsala göçte artacaktır. Çorum’da seracılığın daha da büyümesi, kaliteli sebzenin tüketiciyle daha hızlı ve uygun fiyatla buluşması demektir. İl Genel Meclisi üyesi seçilirsem özellikle İl Özel İdaresinin, Çorum’da seracılığın gelişmesi noktasında çalışmalar yapmasına katkıda bulunacağım” dedi.

Faruk Çavuş ayrıca, Obruk Barajından Çorum Ovasına kadar uzanacak olan sulama projesinin de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.