A Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör ve Çorum A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, şehit P. Söz. Er Mustafa Uslu’nun ailesini ziyaret etti.

A Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör ve Çorum A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet partililerle birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan P. Söz. Er Mustafa Uslu’nun Bayat’ın Çokuröz Köyü’ndeki ailesine taziye ziyarette bulundu. Güngör, “Tüm şehitlerimizin üzerimizde hakkı var. Bizim de onları kıymetli ailelerine vefa borcumuz var. Şehitlerimiz her daim dualarımızda ve gönüllerimizde. Rabbim şehadetlerini kabul etsin” dedi. Ziyarette şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.