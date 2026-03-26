AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Parlamentolar Arası Diyalog Programı’nda Türkiye’yi temsil etti.

Türkmenistan Meclisi’nin ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen programa farklı ülkelerden parlamenterler katıldı.

Toplantıda kadın-erkek fırsat eşitliği ve toplumsal adalet konuları ele alınırken, küresel ölçekte yaşanan insani sorunlar da gündeme taşındı.

Ahlatcı, program kapsamında yaptığı konuşmada Filistin ve Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, masum sivillere yönelik saldırıları en sert şekilde kınadıklarını ifade etti.

Yaşanan zulmün hiçbir vicdan tarafından kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ahlatcı, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Uluslararası diyalog ve iş birliğinin önemine de değinen Ahlatcı, bu tür platformların küresel sorunlara ortak çözüm üretme açısından büyük katkı sağladığını dile getirdi.