AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’da gerçekleştirilen IDEF’25 – 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılarak Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisindeki ilerleyişine bir kez daha tanıklık etti.

BU MİLLETİN ASKERİNİN ERKEĞİ DE ARSLAN, KADINI DA ARSLANDIR

Sungurlulu Deniz Üsteğmen Şule Basut ve kadın subaylarımızla gerçekleştirilen görüşmede Ahlatcı, “Bu milletin askerinin erkeği de arslan, kadını da arslandır. Kadın subaylarımızın azmi, kararlılığı ve disiplini hepimiz için iftihar vesilesidir” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SADECE 9 ÜLKEDE ÜRETİLEBİLEN GRAFEN, ÇORUMLU FİRMA NANOGRAFİ TARAFINDAN TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Ahlatcı, savunma teknolojileri alanında stratejik çalışmalar yürüten ve dünyada yalnızca 9 ülkede üretilebilen grafeni Türkiye’de üretmeyi başaran Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi firmasını, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ile birlikte ziyaret etti.

Burada genç mühendislerle bir araya gelen Ahlatcı, “Bu eserler, çocuklarımızın aklıyla ve genç mühendislerimizin emeğiyle ortaya çıkmıştır. Çorumlu bir firmanın bu alanda ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük bir iftihar vesilesidir” dedi.

AZERBAYCAN STANDINA ZİYARET

Fuar kapsamında kardeş ülke Azerbaycan’ın standını da ziyaret eden Ahlatcı, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin derinleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dost ve kardeş Azerbaycan ile olan dayanışmamız, ortak geleceğe duyduğumuz inancın en somut göstergesidir” diye konuştu.

DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU

Yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktanın, Türkiye’nin kararlı yürüyüşünün bir sonucu olduğunu belirten Milletvekili Ahlatcı, “Bu başarılar günübirlik çabaların değil; inancın, fedakârlığın ve milletine bağlılığın eseridir. Dosta güven, düşmana korku veren bir iradeyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİMİZİN MİMARI OLAN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede Ahlatcı, “Savunma sanayiimizde bugün ulaştığımız seviyede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncü vizyonu ve kararlı liderliği belirleyici olmuştur. Direktifleriyle adeta bu alanda bir devrim gerçekleştirilmiştir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve firmalara da teşekkür eden Ahlatcı, “Yerli ve milli üretimde çığır açan tüm savunma sanayi firmalarımıza, bu başarıyı omuzlayan mühendislerimize ve genç beyinlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.