Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş., Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) düzenlediği maden sahası ihaleleri ile ilgili katılma kararı aldığını duyurdu.

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.’nin yeni maden sahası ihalelerine katılma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Ahlatcı Altın’ın bu adımı, madencilik alanında büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yönetim kurulu kararıyla başvuru

Açıklamaya göre Ahlatcı Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu, 25 Mart 2026 tarihli kararıyla ihalelere katılım yönünde karar aldı. Söz konusu ihaleler, 7 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında, 25 Mart–10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin aldığı kararın aynı gün içerisinde ilgili taraflara bildirildiği de ifade edildi.

Altın, gümüş ve bakır sahaları kapsıyor

İhaleler, IV. Grup maden ruhsat sahalarını kapsıyor. Bu grupta altın, gümüş ve bakır başta olmak üzere çeşitli metalik madenler yer alıyor. Bu da ihalelerin, yüksek ekonomik değere sahip stratejik maden sahalarına odaklandığını gösteriyor.

Şirket açıklamasında, ihalelere katılım kararının alındığı ancak henüz herhangi bir ruhsat kazanımı ya da kesinleşmiş bir sonuç bulunmadığı vurgulandı.

İhale sürecine ilişkin gelişmelerin ve olası sonuçların kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağı belirtildi.