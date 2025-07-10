Çorum’da gerçekleşen ve ‘yılın düğünü’ olarak adlandırılan Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin’in görkemli düğünü sonrası ilk kez konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Küçük oğlumun düğünü de Çorum’da olacak. Ben ölürsem, büyük oğlum bu düğünü Çorum’da yapacak, vasiyetimdir” dedi.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum’da düzenlenen dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen görkemli törene siyaset, bürokrasi, iş, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Düğünü Çorum’da yapmaktan büyük onur duyduğunu belirten Ahlatcı, “Küçük oğlumun düğünü de Çorum’da olacak. Ben ölürsem vasiyetimdir; büyük oğlum Ahmet Emin, küçük oğlum Ateş’in düğününü Çorum’da yapacak. Çünkü biz Çorum’un özüyüz” diye konuştu.

TANITIM FIRSATI YAKALANDI

Düğün organizasyonuyla sadece ailece mutlu olmadıklarını, aynı zamanda Çorum’un Türkiye’ye ve dünyaya tanıtımı için bir fırsat yakaladıklarını vurgulayan Ahlatcı, “Bir düğün yaptık, tüm Çorumlular bize sarıldı. Allah nasip ederse küçük oğlumun düğünü de yine Çorum’da olacak. Çorumlulara teşekkür borçluyuz. Sadece Çorum’dan değil, 81 ilden ve yurtdışından düğünümüze katılım oldu. Tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.