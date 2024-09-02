Sakaryaspor karşısında dünyaları kaçıran Ahlatcı Çorum FK maçın 90+5. dakikasında Ahmethan Köse ile mutlak bir galibiyet golünden yararlanamadı.
Sol kanattan Avounou’nun uzatma dakikalarındaki asistinde Ahmethan altı pastan çok kötü vurdu topu yandan auta attı.
Ahmethan’ın kaçırdığı pozisyonnun ardından ise gerek saha içindeki futbolcular gerekse tribündeki taraftarlar resmen yıkıldılar.
Takımının beraberlik golünü atan Loick Landre önde arkada kaptan böyle kendini yere bıraktı.
Loick Landre’nin bu üzüntüsünü ayakta yaşayan Thomas arkadaşını tutarak ayağa kaldırarak teselli etti.
Pozisyonun kahnamını Ahmethan ise büyük üzüntü yayaşadı.
Editör: Harun Akkaya