Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu. Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR

NTV'de yer alan habere göre ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.

RAPOR ÜCRETİ 250 LİRA

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

ÜCRETLİ OLACAK OLAN RAPORLAR

Aile sağlığı merkezinde muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ama rapora esas işlemler için belirlenen ücret, vatandaş tarafından karşılanacak.

Sürücü raporu (ehliyet)

Sporcu raporu

Durum bildirir tek hekim raporları

Hac/umre için parmak izi raporu

İş sağlığı ve güvenliği raporu

Akli meleke raporu

Yivsiz av tüfeği raporu