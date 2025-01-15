Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi 2025 yılı 1. İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda, “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)” kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, eylem planında yer alan, “Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması”, “Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi”, “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması”, “Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi”, “Aileye Duyarlı Çevre Politikaları ile Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması” stratejik amaçları hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, Ulusal Eylem Planında yer alan stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, il bazında mahallin hususiyet ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, paydaş kurumların işbirliği ve koordinasyonunda yapılacak olan çalışmalar ve faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

“Güçlü Aile, Güçlü Toplum” için, dinamik nüfus yapısı ile aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin öneminin her geçen gün arttığını belirten Vali Ali Çalgan, toplumun temeli olan aile kurumunu zayıflatan sebepler göz önünde bulundurularak, ildeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK’ların katılımları ile birlikte koordineli bir şekilde yapılacak olan etkin, verimli ve çözüm odaklı çalışmalarla, ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlama çabası içerisinde olacaklarını ifade etti.