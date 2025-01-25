AK Parti 8.Olağan İl Kongresi bugün gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak seçime giren Yakup Alar İl Başkanı oldu.

2 yıldır İl Başkanlığı görevini yürüten Av. Murat Günay görevi Av Yakup Alar’a devretti.

Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti eski İl Başkanı Murat Günay, ilçe belediye başkanları, eski merkez ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığı'nı Trabzon Milletvekili Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu yaparken, başkan yardımcılığını Abdülbaki Kartancı, katip üyelikleri ise Onur Civan, Mustafa Alagöz ve Semra Akyüz Özdağ yaptı.

Kongrede AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaparak 2 yıldır AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Murat Günay ve ekibine teşekkür etti, yeni il başkanı seçilen Av Yakup Alar ve yönetimine görevinde başarılar diledi.