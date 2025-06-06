Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ayfer Bezgin (74) idaresindeki 06 JF 344 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Ömer Y'nin (51) kullandığı 34 SG 8845 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bezgin’in cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu.
Editör: Anadolu Ajansı