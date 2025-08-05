Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy 3. Hitit Cup Futbol Turnuvasında antrenör derneğinin yok sayılmasına tepki gösterdi.

Yasin Aksoy Türkiye genelinden takımların mücadele ettiği bu güzel organizenin ödül töreninde TÜFAD olarak isimlerinin geçmesine anlam veremediklerini belirterek ‘ASKF Başkanı Ferhat arıcı her ortamda spor taban birlikleri arasında birlik ve beraberken böylesine güzel bir futbol organizasyonunda TÜFAD’ı ve antrenörleri yok sayılamaz. Biz ne kupa vermek nede reklam yapmak derdinde değiliz. Bizler futbolun en önemli unsuru olan antrenörler olarak yok sayılmayacak kadar büyük bir camiayız. Bu noktada daha öncede yapılan bu yanlış uygulamayı kamuoyunun takdirlerini bırakıyoruz’ dedi.