Alaca’ya Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı. Alaca Vergi Dairesi Müdürlüğü düzenlenen törenle faaliyete başladı.

Açılış töreninde konuşan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Vergi Dairesinin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu süreçte verdikleri destek ve katkılarından dolayı Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer’e ve Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin ise yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan Vergi Dairesinin hem mükellefler hem de ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Günser Şirin, Alaca Vergi Dairesi’nin açılması konusunda verdikleri destekten dolayı Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, Alaca Vergi Dairesi Müdür Vekili Fatih Dinke, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ile davetliler katıldı.

