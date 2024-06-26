Alaca futboluna uzun yıllar hizmet veren emektarlar Alacagücü’nün kupa töreni öncesinde gösteri maçı için sahaya çıktılar.

Kuruluşunun ilk yılında 2. Amatör Küme’de ilk sezonunda ikinci olarak 1. Amatör Küme’ye yükselen Alacagücüspor ile kupa töreni öncesinde oynanan gösteri maçında sahaya çıkan 16 kişilik kadro içinde kimler yoktu ki. Uzun yıllar Alaca Belediyespor Başkanlığı yaptıktan sonra son seçimde Belediye Başkanı olarak ilçeye hizmetini sürdüren Şerif Aslan Alaca futboluna uzun yıllar hizmet veren Beden Eğitimi öğretmenleri Alper Bulut ve Aykan Çetin ile aktif futbolu bırakan Akif İslamoğlu, Faik Yıldırım, Zafer Pelit, Salim Dilmen, Uğur Akyol, Şevket Aydoğanr, İsmail Ataç, Bünyamin Ilgaz, Sezai Şahin, Vedat Seyhan, Oktay Yelkuvan ve Cemal Kahriman Veteran takımında forma giyen isimler oldular.

Yıllar sonra sahaya çıkan veteren takımı Alacaücüspor ile oynanan gösteri maçında eski hünerlerini gösteremeselerde yetenekleri ile izleyenleri geçmişe götürdüler.

Dostluk maçı dostça 2-2 beraberlik ile bitti. Bu maçın ardından düzenlenen törenle Alacagücüspor takımı kupa ve madalyalarını aldı.

Alacagücüspor Kulübü Başkanı Kadir Bayat'ın yaptığı konuşmada, "Daha yeni kurulmamıza rağmen inanılmaz başarılar elde ederel şampiyon olduk, Alaca'lı çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Biz sporcuyu sporu seviyoruz, Alaca spor şehridir. Bizlere hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Alaca Belediye Başkanımıza, tüm sponsorlarımıza, sporcularımıza, ve ailelerimize Alaca halkına teşekkür ederiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" dedi.