Alaca köy muhtarları Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e Ankara’ya gitmek için araç talebinde bulundurlar.

Talebe karşılıksız kalmayan İsbir, Ortaköy Belediyesine ait otobüsü tahsis ederek muhtarların gidiş dönüş ulaşımını sağladı.

Alacalı muhtarlar Başkan İsbir’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Başkan İsbir ise yaptığı açıklamada, “Nerede bir mağduriyet varsa gücümüzün yettiği oranda destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Bende size çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.