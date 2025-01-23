AK Parti 8. Olağan Çorum Kongresi’nde İl Başkan Adayı'nın Yakup Alar olarak belirlenmesinin ardından hazırlıkların hız kazandığı bildirildi.

Kongreye ilişkin mevcut İl Başkanı Av. Murat Günay ve İl Başkan Adayı Av. Yakup Alar ortak açıklama yaptı.

Günay açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sürdürdüğümüz AK davamıza gönül veren tüm hemşehrilerimizi 25 Ocak saat 12.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz il kongremize davet ediyoruz. Teşkilatlarımızın birliğini, beraberliğini ve AK Parti bayrağımızı daha ileriye taşıyacak kıymetli dava arkadaşımız Av. Yakup Alar’a görevinde kolaylık ve muvaffakiyetler dilerim." dedi.

Bayrağı devralacak olan AK Parti Çorum İl Başkan Adayı Av. Yakup Alar da, "Bugüne kadar yaptığı tüm emek ve hizmetlerinden dolayı Mevcut İl Başkanımız Av. Murat Günay a çok teşekkür ederim. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." ifadelerine yer verdi.