Altın, ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik imzaladığı kararname sonrası yatay seyrediyor. Anlık verilere göre, saat 10.10 itibarıyla gram altın 4094 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6696 TL, tam altın ise 27.046 TL'den satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.094,1120

Satış: 4.094,5210

Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Açlık sınırı asgari ücreti geçti!

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.309,0200

Satış: 3.309,8500

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.552,18

Satış: 6.696,24

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26.202,3200

Satış: 26.696,2800

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26.817,00

Satış: 27.046,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.063,53

Satış: 13.392,48

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 26.208,96

Satış: 26.703,04

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.250,36

Satış: 3.196,42

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.752,34

Satış: 3.955,92

Kaynak: habertürk