Altın, ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik imzaladığı kararname sonrası yatay seyrediyor. Anlık verilere göre, saat 10.10 itibarıyla gram altın 4094 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6696 TL, tam altın ise 27.046 TL'den satışa sunuluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.094,1120
Satış: 4.094,5210
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.309,0200
Satış: 3.309,8500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.552,18
Satış: 6.696,24
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.202,3200
Satış: 26.696,2800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.817,00
Satış: 27.046,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.063,53
Satış: 13.392,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.208,96
Satış: 26.703,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.250,36
Satış: 3.196,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.752,34
Satış: 3.955,92