Ligin ilk maçında pazar günü Çorum FK’ya konuk olacak Amedspor, 32 yaşındaki Dia Saba’yı Diyarbakır’a getirdi.

İsrailli yıldız Saba, Diyarbakır Havaalanı’nda taraftarlar ve yönetim tarafından karşılandı. Öte yandan Saba, “Bijî Amedspor” paylaşımı yaptı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amedspor’un İsrail’in Maccabi Haifa takımından transfer ettiği Dia Saba, imza için bugün Diyarbakıra geldi. 32 yaşındaki Dia Saba’yı Diyarbakır Havaalanı’na taraftarlarca karşılandı. Öte yandan Dia Saba, uçaktan yaptığı paylaşımla taraftarı selamladı. Sosyal medya hesabından “Bijî Amedspor” notunu paylaştı.

Dia Saba kimdir: 18 Kasım 1992’de İsrail’in kuzeyindeki Majd al-Krum kentinde dünyaya gelen Dia Saba, Müslüman Arap bir ailenin çocuğu. Hapoel Haifa ve Beitar Nes Tubruk altyapısında futbola başlayan saba, genç yaşta profesyonel sözleşmeye imzaladı.

Saba, 2011-2018 yılları arasında İsrail Premier Ligi’nde Maccabi Tel Aviv, Hapoel Be’er Sheva ve Maccabi Netanya’da forma giydi. 2019 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F’e transfer olan Saba, 2020 yılında ise Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Nasr kulübüne transfer oldu.

Saba, İsrail-BAE normalleşme süreci sonrası Körfez'de forma giyen ilk İsrailli futbolcu oldu.

Süper Lig deneyimi var, 2022-23 sezonunda Türkiye'ye transfer olan Saba, Sivasspor formasıyla Süper Lig’de ter döktü.

Son iki sezonu Maccabi Haifa'da geçiren Dia Saba, 2018 yılından bu yana İsrail A Milli Takımı formasını 11 kez giydi.