Dünya devi markalar arasında yerini alan Nike Türkiye distribütörü Arem, Amedspor’a 60 milyon liralık sponsor oldu.

Amedspor, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında iki sezon boyunca Aremspor tedariki ile dünya spor endüstrisinin lider markalarından NIKE marka ürünler kullanmak üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.

HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA

Amedspor, bu anlaşma ile hem saha içinde hem de saha dışında gücüne güç katmayı hedefliyor. İki sezon boyunca geçerli olacak anlaşma kapsamında, Arem, Amedspor’un resmi forma ve ekipman tedarikçisi olacak.

Taraftarı, mücadelesi ve kültürüyle bölgenin en önemli kulüplerinden olan Amedspor, bu iş birliğiyle global bir marka desteğini arkasına alarak yeni bir döneme adım atıyor.

BAYSAL YORUMLADI: KULÜP TARİHİNE YAKIŞIR ADIM

Amedspor Kulübü Başkanı Burç Baysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptığımız bu işbirliği, kulübümüzün ismini uluslararası arenaya taşıyacak niteliktedir. Taraftarlarımızın tutkusuna ve kulübümüzün tarihine yakışır bu adım, hepimiz için olukça sevindiricidir. Küresel markaların Amedspor’a ilgisinin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi. Baysal, Türkiye’de buna benzer anlaşma yapan kulüp sayısının çok sınırlı olduğunu, bu nedenle yapılan anlaşmanın önemli olduğunu dile getirdi.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, Diyarbakır’ın ve bölgenin sesi olmaya devam ediyor. Dünya markası olan Nike’ın yenilikçi tasarımları ve yüksek kaliteli ürünleriyle donatılacak olan Amedspor, yeni sezonda taraftarlarına daha modern ve estetiği yüksek ürünler sunmayı hedefliyor. Anlaşmanın, Amedspor kulübün altyapı yatırımlarına, Kadın Takımına ve Engelsiz Basketbol Takımına katkı sunması bekleniyor.

Tüm dünyada büyük taraftar kitlesine sahip olan Amedspor, bu anlaşma ile taraftarlarına ve sporseverlere gerek Amedstore mağazalarından gerekse online mağazalardan daha güçlü tasarımlarla ürünler sunmayı hedefliyor.