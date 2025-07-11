Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, son günlerde sık sık yaşanan anız ve ekili alan arazi yangınları ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, “Anız yakmak; doğayı yakmak, geleceği yakmaktır!” dedi.

Çiftçinin emeğinin yok olmaması için tüm vatandaşları duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden MHP İl Başkanı Çıplak, anız yangınlarının orman yangınlarına neden olduğunu hatırlatarak, “Unutulmamalıdır ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Ormanlarımızı korumak, toprağımızı verimli tutmak ve geleceğimizi güvence altına almak için anız yakmaktan derhâl vazgeçilmelidir” ifadesini kullandı. MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, açıklamasında şu konulara değindi:

“İlimiz merkez köyleri ve ilçelerinde son günlerde artan anız yangınları ve buna bağlı olarak ekili arazilerin yanması, büyük ölçüde dikkatsizlik ve bilinçsizce yapılan anız yakmalarından kaynaklanmaktadır.

Özellikle bugün Boğazkale ilçemize bağlı Yekbas, Emirler ve Kaymaz köyleri arazilerinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin dönüm ekili alan zarar görmüş, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde olası bir facia önlenmiştir.

Bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz:

Anız yakmak; doğayı yakmak, geleceği yakmaktır!

Anız yakmanın, toprağa da insana da hiçbir faydası yoktur. Aksine; Orman yangınlarına neden olur. Doğal yaşam alanlarına, ağaçlara ve ormanda yaşayan canlılara büyük zarar verir. Ekolojik dengeyi bozar. Toprağın verimliliğini düşürür, erozyonu artırır ve biyolojik çeşitliliği tehdit eder.

Unutulmamalıdır ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Ormanlarımızı korumak, toprağımızı verimli tutmak ve geleceğimizi güvence altına almak için anız yakmaktan derhâl vazgeçilmelidir. Yangından etkilenen çiftçilerimize, köylülerimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisiyle, yangınla mücadelede görev alan tüm itfaiye ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”