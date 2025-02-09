CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı almasının ardından, gözler 10 Şubat’ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin görüşülerek oylamaya sunulması bekleniyor.

PM toplantısından önce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün bir araya gelecek. Görüşmede, ön seçim sürecinin detayları, aday belirleme yöntemi ve takvim üzerine değerlendirmeler yapılması planlanıyor.

"ATACAĞIMIZ ADIMLARI KONUŞACAĞIZ"

CHP lideri Özel ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıştı:

“Yarın (Pazar) Ekrem Bey de Ankara’ya gelecek. Mansur Başkan ile zaten görüşmüştük, bir üçlü toplantı yapmayı planlıyoruz. Uygun bir zamanda ve ortamda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. İçinde bulunduğumuz durumu, yürüttüğümüz süreci ve bundan sonra atacağımız adımları konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan’ın, Türkiye’ye umut veren ve birlikte verdikleri güçlü mesaj değişmez. O birliktelikten geri adım atarsak, Türkiye’yi diz çöktürmek isteyenlere fırsat tanımış oluruz. Bunun bilincindeyiz”