Nevşehir'de yaklaşık 8 ay önce vefat eden annesinin mezarını ziyaret eden adam mezarlık çıkışı intihar etti. Olay, dün Fevzi Çakmak Caddesi Kaldırım Mezarlığı çıkışında yaşandı. Edinilen ilk bilgiye göre 66 yaşındaki H.K., yaklaşık 8 ay önce vefat eden annesi Ş.D.'nin kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında bindiği 40 ABA 828 plakalı Fiat marka araçla mezarlık çıkışına gelen H.K. aracından inerek kaldırımda bulunan bir ağacın yanına oturdu.

TÜFEKLE BAŞINA ATEŞ ETTİ

Bir süre burada oturan H.K. daha sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş ederek intihar etti.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden H.K.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı