Hıdırlık Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir işyerine girdi. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde yaşandı. Saat Kulesi istikametinden Hıdırlık yönüne seyir halinde olan 71 AAN 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ulumezarlık kapısı karşısında bulunan bir işyerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç askıda kalırken, araçtaki kadın sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.