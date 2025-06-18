Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücretin ve emekli maaşının enflasyon karşısında eridiğini vurgulayarak, “Asgari ücretliler ve emekliler seçim için değil geçim için, açlıktan ölmemek için maaş artışı istiyor. Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılması şarttır” dedi.

ASGARİ ÜCRET 3 BİN TL, EMEKLİ MAAŞI 2 BİN TL ERİDİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak şunları söyledi:

“Asgari ücret 1 Ocaktan itibaren net 22.104 lira açıklandı. Üzerinden altı ay geçti, asgari ücret enflasyon karşısında 3 bin liradan fazla eridi, bugün asgari ücret 19 bin lira. Yine, en düşük emekli maaşı 1 Ocaktan itibaren 14.469 lira olarak açıklandı, en düşük emekli maaşı da enflasyon karşısında 2 bin lira eriyerek 12 bin liraya geriledi. 4 kişilik bir aile için mayıs ayında açıklanan açlık sınırı 25 bin TL, yoksulluk sınırı ise 81.734 TL. Çay, simit hesabını çok iyi yapan Sayın Cumhurbaşkanı "Ben ekonomistim." diyordun ama haberin olsun, 1 bardak çay ile 1 simit 40 lira oldu, 4 kişilik bir aile 3 öğün çay, simit tüketse 14.400 lira. Rakamlar ortada, AKP'nin asgari ücretliye ve emekliye reva gördüğü maaşlar ortada. Asgari ücretliler ve emekliler seçim için değil geçim için, açlıktan ölmemek için maaş artışı istiyor. Temmuz ayında asgari ücrete ve emekliye zam yapılması şarttır.”