Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan adayı Ferhat Arıcı yönetimine ilk kadın aday Nermin Özkeskin’i aldı.

Ferhat Arıcı dün düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulunda olacak ilk ismi açıkladı.

Arıcı, Nermin Hoca Dans ve Spor Kulübü Başkanı Nermin Özkeskin’in genel kurulda göreve talip olacağı yönetim kurulunda olacağını söyledi.

Arıcı göreve seçilmeleri halinde ise Nermin Özkeskin’in Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafındeki ilk kadın yönetim kuruyu üyesi olacağını söyledi.

Özkeskin ise böyle bir göreve layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ferhat Arıcı’ya teşekkür etti.