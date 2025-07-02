Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Sosyal Destek Kartı uygulamasında ödeme tutarlarını artırdı.

Temmuz ayı itibariyle ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aylık destek ödemesi 1.500 TL’ye çıkarıldı.

Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa destek olmaya devam eden Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sosyal Destek Kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa katkı sunduklarını belirtti.

Başkan Aşgın, 2024 yılında 4.507 ailenin uygulamadan faydalandığını hatırlatarak, bu kapsamda toplam 26 Milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Uygulamadan 2024 yılında 4.507 ailenin faydalandığını hatırlatan Başkan Aşgın, 2024 yılında toplam 26 Milyon TL’lik ödeme yaptıklarını söyledi. 2025 yılının ilk yarısında ise destek kapsamının genişletilerek 4.755 aileye ulaşıldığını ifade eden Aşgın, Ocak-Haziran 2025 döneminde ailelere toplam 17 Milyon TL destek verildiğini açıkladı.

BAŞKAN AŞGIN: “HER ZAMAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ”

Sosyal destek ödemelerinde son bir yılda önemli bir artış yapıldığını vurgulayan Başkan Aşgın, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için desteğimizi sürekli güncelliyoruz.” dedi.

Sosyal Destek Kartı ödemelerini 2025 yılının ilk altı ayı için 1.000 TL’den 1.300 TL’ye yükselttiklerini belirten Aşgın, Temmuz ayı itibarıyla yeni bir artış daha yaparak ödemeleri 1.500 TL’ye çıkardıklarını duyurdu.

YEREL ESNAFA DESTEK

Gıda Bankası yerine, vatandaşlara doğrudan alışveriş imkânı sunan Sosyal Destek Kartı uygulamasının daha etkin ve özgür bir sistem olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Vatandaşlarımız şu an 107 anlaşmalı yerel esnafımızdan istedikleri ürünleri alma imkânına sahip. Bu sayede hem esnafımızı hem hemşehrilerimizi destekliyoruz. Sosyal Destek Kartı ile 2024 yılı ve 2025 yılının ilk ayı içerisinde toplam 43 milyon TL’lik katkı sağlamış olduk.” dedi.