Ankara'da yaşayan Çorumlu emekli polis memuru Ali Rıza A. cezaevinden izinli olarak evine gelen oğlu Mehmet Berkay A.'yı tabancayla öldürdü.

Edinilen bilgilere göre Çorumlu baba-oğul arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine oğul Mehmet Berkay babası Ali Rıza'yı bıçakla yaraladı.

Bunun üzerine Ali Rıza Aşık'ın yanında bulunan tabancayla oğluna üç el ateş etti.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Berkay bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayda yaralan emekli polis Ali Rıza Aşık'ın hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşcu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mehmet Berkay A.'nın cenazesi bugün Ankara'da toprağa verildi.