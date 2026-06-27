Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Çayyaka Köyü'nde toplam 120 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen karabuğday üretim alanlarında teknik inceleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Saha ziyaretleri kapsamında karabuğday bitkisinin gelişim periyotları yerinde incelenerek bitkilerin fenolojik gelişim durumu değerlendirildi.

Ayrıca üretim sezonu boyunca verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek hastalık ve zararlı etmenlerine yönelik kontroller yapılarak mevcut durum hakkında tespitlerde bulunuldu.

Teknik personel tarafından üreticilere; bitkinin gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken bakım uygulamaları, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, hasat zamanının doğru belirlenmesi ve hasat sırasında ürün kayıplarının önlenmesine yönelik teknik bilgiler aktarıldı.

Hasadın uygun dönemde ve doğru yöntemlerle yapılmasının hem ürün kalitesini hem de verimi artıracağı vurgulandı.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından alternatif ürün deseninin geliştirilmesi, üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen teknik yayım ve saha çalışmaları üreticilerle iş birliği içerisinde aralıksız devam ettiği bildirildi