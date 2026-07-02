Çorumspor eski futbolcularından Sefa Akın Başıbüyük bu sezon Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olarak 3. lige yükselen Adaletgücü takımı ile bu sezon içinde anlaştı.

Çorumlu futbolcu Çorumspor’da forma giydiği dönemdeki performansı ile milli takıma kadar yükseldi ve bir çok Süper Lig kulübünün radarına girdi.

Trabzonspor’a imza atan ve zirveyi gören Sefa Akın daha sonra Çorum FK ve Giresunspor formalarını giydikten sonra Bölgesel Amatör Lige döndü ardından yeniden profesyonem olarak Çorum FK, Gümüşhanespor, Fatsaspor ve Çayelispor formalarını giydikten sonra geçen sezon başında BAL takımı Yaz Sigorta Adaletgücü takımında amatöre döndü.

Şampiyon olarak 3. lige yükselen Yaz Sigorta Adaletgücü ile yeniden anlaşan Sefa Akın Başıbüyük yeniden profesyonel imza atacak.