Arca Çorum FK, yeni sezonun ilk etap kampı için cuma günü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Tesisin sahibi Fenerbahçe Kulübü ise yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampına geçtiğimiz hafta Topuk Yaylası'nda başladı.

Bu yıl tarihinde ilk kez resmi maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK, sarı-lacivertli ekibin 2 Temmuz Perşembe günü ilk etap kampını tamamlayıp yurt dışı kampına gitmesinin ardından tesislere geçerek ilk etap çalışmalarına başlayacak.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yaptırılan, daha sonra kapsamlı şekilde yenilenerek çok daha modern bir görünüme kavuşturulan Topuk Yaylası Tesisleri'nde Kırmızı-Siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının üç etabından ilk iki etabını gerçekleştirecek.