Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 10 Ağustos Pazar günü oynanacak Arca Çorum FK-Amedpor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl Amed ile Diyarbakır'da oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşanmış ve iki takım taraftarları arasında gerginlik sosyal medya hesapları üzerinden devam etmişti ancak Başkan Oğuzhan Yalçın, Amedspor'u leblebi ile karşılayacaklarını duyurdu.

'BİZLER AYNI TOPRAKLARIN İNSANLARIYIZ'

Geçen sene Diyarbakır halkının kendilerini çok iyi karşıladığını belirten Yalçın; "Amedspor maçında saha içinde futbolcular gerildi, maçın atmosferiyle istenmeyen olaylar oldu ancak yönetim bazında hem maçı önü hem de maç sonu biz çok iyi ağırlandık. Futbolcuların tavrı camiaları bağlamamalı. Bizler aynı toprakların insanlarıyız. Başlayacak olan lig maratonunda herkese örnek olacak bir davranış yapacağız. Baklava ile karşılandık, leblebi ile karşılayacağız." ifadelerini kullandı