Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcileriyle önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Bölgesel Amatör Ligi'ni temsilen 12 kulübün temsilcileri katılarak TFF'yi ziyaret etti.

Ziyarette BAL'da mücadele eden kulüplerin başkan ve yöneticilerinin yanısıra; TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF 2. ile 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Av. Erkan Kıraç, Amatör Kurul Başkanı Selçuk Azeri, Amatör Kurul Üyesi Coşkun Okur ve Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen hazır bulundu.

Toplantıda; Bölgesel Amatör Ligi'nin mevcut statüsü, ligin yapısal sorunları, gelecek dönemlere ilişkin düzenlemeler ve amatör futbolun uzun vadeli stratejisine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. BAL Ligi'nin karşılaştığı sorunlar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı, kulüp temsilcilerinin görüş ve önerileri değerlendirildi. Amatör futbolun gelişimi için yeni projeler ve çözüm odaklı yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör futbolun tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde olduğunu söyleyen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, bu alanda kapsamlı reformlar hayata geçirme konusunda kararlı bir irade ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör futbolun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde olduğunu söyleyen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, bu alanda en üst düzeyde reformlar gerçekleştirmek için kararlı bir irade ortaya koyacaklarını vurguladı. Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu'nun amatör futbola özel bir önem atfettiğini ve bu alanda sürdürülebilir bir gelişim sağlamak amacıyla yeni projelerin hayata geçirileceğini, daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için stratejik adımların atılacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e büyük önem verdiklerini dile getiren TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, amatör futbolun daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla Amatör Futbol Direktörlüğü'nün kurulduğuna dikkat çekti. Ayaz, bu birimin BAL'da mücadele eden takımların gelişimine odaklandığını belirtti.

Türkiye'de neredeyse her eve dokunan amatör futbolu daha üst seviyelere taşımak istediklerini vurgulayan Ayaz, liglerde mücadele eden kulüplere önemli ölçüde kaynak artışı sağlandığını, ayrıca amatör futbolun dijital dünyayla entegrasyonuyla da hayata geçirilen dijital lisans uygulamasıyla kulüplerin ciddi bir evrak yükünden kurtulduğunu ifade etti.