8. Wushu Balkan Şampiyonasında Çorum’dan 17 sporcumuz milli takımda mücadele edecek.

İl Temsilcisi ve antrenörü Bekir Bolat 10-14 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de yapılacak Türkiye Balkan Şampiyonasında ilimizden 17 sporcu ile birlikte antrenör olarak ta Bekir Bolat ve Merve Dilekçi’nin görev yapacağını söyledi.

Balkan Wushu Şampiyonasında mücadele edecek sporcular ve kulüpleri şöyle: M. Enes Altınkese (Albayrak), Buse Uzanır (Buharaevler), Zehra Sevim (Kültür 19spor), Sinem Ahıshalı (Big Poverspor), Anıl Berk Kambur (Albayrakspor), Damla Gül Bellek (Anadolu Yıldızları), Yaren Uzun (Mehmet Akif Ersoy), Ayşe Sevda Yanaşma (Big Poverspor), Erva Naz Bezmen (Albayrakspor), Azra Su Dizlek (Mehmet Akif Ersoy), Elif Özcifçtci (Kültür19spor), Almina Ece Ergün (Buhara), Ceylin Sahra Balcı (Anadolu Yıldızları), Elif NazKara (19 Mayısspor), M. Eymen Ardıç (Albayrakspor), M. Efe Ardıç (Mehmet Akif Ersoy), Çiğdem Özmen (19 Mayıspor).

İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Bekir Bolat Türkiye Şampiyonasında derece yaparak Balkan Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandıklareni belirterek ‘Hedefimiz Balkan Şampiyonasında da ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek. Sporcularımıza bu noktada güveniz tam. Bizlere bu çalışmalarımızda her zaman destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve kulüp temszilcilerimize ve sporcu velilerine çok teşikkür ederim’ dedi.