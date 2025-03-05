Emek Patisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, yaptığı basın açıklamasında kalıcı kazanımlar için tüm işçileri ‘barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş’ kampanyasında birleşmeye çağırdı.

Temelleri 12 Eylül Darbesi’yle atılan örgütsüz, güvencesiz ve ucuz emek rejiminin, bugün en vahşi şekliyle uygulandığını belirten Emek Patisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, “O günden bugüne İş Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası işçilerin aleyhine defalarca değiştirildi. İşçi sınıfının örgütlenmesinin ve hak aramasının önünde engel olan sendikal yasalar sermayenin dayanağı durumunda. Bugün artık sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkından söz edilemez bir ülke tablosu ortaya çıkmıştır. Var olan sınırlı haklar da fiiliyatta kullanılamaz hale gelmiştir. İşçi sınıfı, engellere rağmen tek tek fabrikalarda patronlara karşı insanca yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bugün Türkiye genelinde kayıt dışı çalışan işçilerle birlikte çalışan sayısı 30 milyon. Sendikalı işçi oranı yüzde 8. Toplu iş sözleşmesinden yararlanabilen işçi oranı sadece yüzde 4.7.” dedi.

Sendikal barajlar, uzun yargı süreçleri, iş güvencesi olmaması, grevlerin yasaklanması gibi engellerin sermayenin çıkarı için getirildiğini kaydeden Emek Patisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, “İktidar çıkardığı yasalar, fiili uygulamalarla adeta sendikalaşmanın önüne çelikten duvar örerek sermayeden yana tutum sergilemekten geri kalmıyor. İşçi sınıfı ancak birleşerek, örgütlenerek, mücadele ederek taleplerini alabilir. Emek Partisi olarak, tüm işçi ve emekçileri kendi talepleri için güçlü bir kampanyayı hep birlikte örgütlemeye davet ediyoruz. İş güvencesi, örgütlenme önündeki engellerin ve grev yasaklarının kaldırılması taleplerini içeren yasa değişikliği tasarısını yüz binlerce işçinin imzasıyla Meclise sunacağız” şeklinde belirtti.

Muharrem Özünel, isteklerini ise şöyle sıraladı:

“Haksız ve keyfi işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Kıdem tazminatı, ücret vb. işçi alacaklarının tamamı öncelikli ve devlet güvencesinde olmalıdır. İşçilerin dava açma süreçlerini zorlaştıran ara buluculuk uygulaması kaldırılmalıdır. İş yeri, işletme ve iş kolu barajları kaldırılmalıdır. Koşulsuz sendika kurma hakkı için sendika temsilcilerinin seçimle belirlenmesi yasal zorunluluk haline getirilmelidir. İşçi temsilciliği, yeniden yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Patronların yetki itirazı sözleşme sürecini durdurmamalıdır. Sendikal çekişme olması halinde yetkili sendika referandumla belirlenmelidir. Yetki itirazı sırasında işçi alımı ve işten çıkarma yasaklanmalıdır. Grevdeki günlerin ücreti patron tarafından karşılanmalıdır. Grev yasakları Anayasa’dan tamamen çıkarılmalıdır. Lokavt uygulaması kaldırılmalıdır.

Dayanışma grevi, hak grevi, uyarı grevi, genel grev ve siyasi grev hakkı tanınmalıdır.”