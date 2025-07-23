İstanbul’da yapılan Badminton Gelişim Liginde Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı bu etapta yaptığı beş maçı da kazanarak ikinci etap sonunda beşinci sırada yer aldı.

9-10 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Ataspor Merkezinde yapılan ikinci etap müsabakalarında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı artrenör Eren Murat Güngör yönetiminde Haşim Kağan Töremiş, Engin Makineci, Furkan Alnıdelik, Kıvanç Gökgöz, Çağan Boyar, Yağmur Koçak Mira Turgut ve Elif Kaya’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Temsilciliz bu etapta ilk maçında Ankara Yeşilayspor’u 4-3, Kayseri Talasspor’u 7-0, lig lideri İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 6-1, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 5-2 ve İstanbul Gaziosmanpaşa kulübünüde aynı skorla 5-2 yenerek beşte beş yaparak bu etabı namağlup tamamladı. İkinci etap maçları sonunda ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor 24 puanla lider aynı puanla Ankaragücü ikinci Erzincan İl Özel İdarisi 18 puanla üçüncü Samsun Büyükşehir Belediyespor 15 puanla dördüncü Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi aynı puanla beşinci Elmadağ Hasanoğlanspor da aynı puanla altıncı sırada yer aldı.