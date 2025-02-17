Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda tırın bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza sebebiyle kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tosya ilçesi D100 karayolu Çorum sınırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan R.G. idaresindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak makasladı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tosya ilçesinden itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan tır sürücüsü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza yapan tır sebebiyle D100 karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda tırın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.