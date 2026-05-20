Almanya'da yaşayan Çorumlu genç, Wassenberg kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum merkeze bağlı Eskice köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ömer P., Almanya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin vefatı hem ailesini hem de gurbetçileri derinden üzdü.

Çorumlu gencin cenazesinin Almanya'dan Çorum'a getirilerek yarın öğle namazına müteakip Eskice köyünde toprağa verileceği öğrenildi.