Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” sloganıyla düzenlenen mahalle buluşmalarını yeni döneminde de sürdürecek.

Yeni dönemin ilk mahalle buluşması Gülabibey Mahallesi’nde yapılacak.

“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” Mahalle Buluşması, 5 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı’nda yapılacak.

Göreve geldikleri günden bu yana hep halkın içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, halkın sorunlarını bire bir ilk ağızdan dinleyip çözmek amacıyla geçen dönem başlattıkları mahalle buluşmalarını yeni dönemde de sürdüreceklerini açıkladı.

Başkan Aşgın, “Mahalle buluşmalarımızda hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Belediyemizden taleplerini muhtarlarımızdan ve mahalle sakinlerimizden dinliyoruz. Bu kapsamda yeni dönemin ilk mahalle buluşmasını Gülabibey Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Tüm mahalle sakinlerimizi 05 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da Rüstem Eren Parkımıza bekliyoruz.” dedi.