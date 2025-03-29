Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajına, “Ramazan Ayı’nın manevi atmosferi içerisinde paylaşmanın, yardımlaşmanın ve sabrın ne denli önemli olduğunu bir kez daha idrak ettik. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan’ın bereketiyle bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri bayrama kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd olsun” diyerek başlayan Başkan Aşgın, bayramın tüm güzelliklerinin barışın ve kardeşliğin şehri Çorum’a yansıyacağına inandığını belirtti.

Başkan Aşgın mesajında şunları dile getirdi:

“Anne ve babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edeceğimiz güzel bir bayram geçirmeyi diliyorum. Ayrıca bu mübarek zamanların acı, zulüm ve gözyaşının hakim olduğu Gazze başta olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin, Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.”

BAŞKAN AŞGIN BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE DAVET ETTİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin ortak düzenlediği bayramlaşma töreninin Çorum Belediyesi’nde yapılacağını belirterek tüm vatandaşları bayramlaşmaya davet etti.

Başkan Aşgın, “Bayramın 1. günü saat 11.00’de Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek bayramlaşma programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.