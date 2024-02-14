Dodurga Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi arasında imzalanan sözleşme ile personele yüzde 95 oranında zam yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile Belediye Başkanı Mustafa Aydın arasında imzalanan sözleşme ile belediye personeline yapılacak yeni zam belirlendi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirerek, belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 95 oranında zam yaptı.

Personele değer verdiklerini ve yapılan zam ile personelin bir nebze de olsa rahatlayacağını ifade eden Başkan Aydın, “İşçilerimiz alın teriyle elde ettikleri kazançlarını aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Bütün emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.