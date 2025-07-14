Arca Çorum FK’da başkan Oğuzhan Yalçın transferi bitirmek ve ikinci etabın tam kadro yapılması için kampta.

İlk etap çalışmalarında Çorum’da tesis sahaları ve transfer görüşmelerini yoğunlaşan Başkan Oğuzhan Yalçın cumartesi günü başlayan ikinci etap kampı için Bolu’ya gitti.

Başkan Oğuzhan Yalçın burda transfer komitesinde birlikte çalıştığı kulüp ceosu Mustafa Çiçekdağı ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, Teknik Direktör Tahsin Tam ile transferde son durumu görüşmek için bir araya geldi.

Kadro planlaması doğrultusunda alınacak dört isim için yapılan görüşmeler ve son durum ele alındı. Sol bek ve stoperde görüşmelerin büyük oranda sonuçlandığı ve bir iki güne kadar resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımın forvet ve kanat transferinde ise görüşmelerin devam ettiği bu hafta sonuna kadar bu transferlerinde bitmesi amaçlanıyor.