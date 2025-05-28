Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi, Çanakkale gezisi düzenledi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Çanakkale gezisi gerçekleştirildi. Gezi kapsamında öğrenciler, Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Seddülbahir ve Aynalı Çarşı gibi tarihî mekânları ziyaret etti. Öğrenciler, rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşı’nın detaylarını yerinde öğrendiler.

Okul Müdürü Mustafa Ünlü, gezinin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Türkiye Yüzyılı Maarif Model’inin temel hedeflerinden biri, öğrencilerimizin tarih bilincini güçlendirmek ve milli değerlerle bağlarını kuvvetlendirmektir. Çanakkale, bu anlamda çok önemli bir durak. Öğrencilerimizin burada yaşadıkları deneyim, onların hayatlarında iz bırakacaktır” dedi.

Geziye katılan öğrenciler Çanakkale’nin sadece bir savaş değil, bir direniş ve birlik destanı olduğunu, bu destanı yerinde görmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek bu tür gezilerin, tarih bilincinin geliştirilmesi ve milli değerlerin daha iyi anlaşılması açısından çok önemli olduğunu belirttiler.



