Çorum Valisi Ali Çalgan, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Birlik ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” diyerek başlayan Vali Ali Çalgan, “Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün ön planda olduğu müstesna günlerdir. Maneviyat dolu Ramazan ayı boyunca, sabır, şükür, yardımlaşma ve dayanışma gibi yüce değerlerle güçlenen toplumsal bağlarımız, bayramın bereketiyle taçlanmaktadır” dedi.

Vali Ali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan ayı boyunca yaşadığımız hoşgörü ve dayanışma duygularının, bayram günlerinde sevgi, saygı ve kardeşlikle perçinlenerek tüm ülkemize yayılmasını temenni ediyorum. Bu bayramın, kırgınlıkları geride bıraktığımız, gönül kapılarını herkese açığımız bir bayram olmasını diliyorum.

Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de siz değerli Çorumlu hemşehrilerimizin, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bilindiği gibi her bayramda artan trafik yoğunluğu sebebiyle kazalarda da artış yaşanmaktadır. Sürücülerimizin trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini bekliyor, hiçbir vatandaşımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini temenni ediyorum. Unutmamalıyız ki; bu müstesna günleri bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Ramazan Bayramı vesilesiyle; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Başta şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz olmak üzere tüm Çorumlu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.”