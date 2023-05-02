MURAT KARASU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Milletvekili Adayı Fehmi Güney, İskilip'te muhtarlarla bir araya geldi.

İskilip Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen yemek programına çok sayıda muhtar katıldı.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

BBP Çorum Milletvekili Adayı Fehmi Güney, program sonrası yaptığı açıklamada, “İskilip ilçemizin değerli muhtarlarıyla bir araya gelerek, İskilip ilçemizin sorunlarını dinledik gerekli notlarımızı aldık. Programa katılım gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Çorum için bizde varız” ifadelerine yer verdi.