Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Çorum Belediyesi, Türk Halk Müziği konseriyle vatandaşlara türkü dolu bir gece yaşattı.

Tarihi dokusuyla şehre estetik bir atmosfer kazandıran Bedesten’de düzenlenen konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlediği türkülerle sahne aldı. Bedesten’i tamamını dolduran müzikseverler, seslendirilen birbirinden güzel türkülerle unutulmaz bir akşam yaşadı. Koro üyeleri, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Konseri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya’da izledi. Konser sonunda sahneye gelen Başkan Aşgın, koro şefi Arif Sadeçolak ve koro ekibini tebrik ederek çiçek takdim etti.