Çorum Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Anadolu’nun köklü geleneklerinden biri olan Sıra Gecesini vatandaşlarla buluşturdu.

Bedesten’de yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmet Sıraç ve ekibi sahne alarak unutulmaz bir geceye imza attı.

Programda, sevilen türkülere hep bir ağızdan eşlik edilirken, halaylar çekildi ve geleneksel çiğ köfte ikramı da gerçekleştirildi. Coşkulu atmosferin hakim olduğu etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede, Mehmet Sıraç ve ekibi; “Urfalı Sevmiş”, “Dost Değil”, “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar” ve “Nemrudun Kızı” gibi halk müziğinin sevilen eserlerini canlı olarak seslendirdi. Alevli davul gösterisi ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gecede bir yandan türkülere eşlik edilirken, diğer yandan yoğrulan çiğ köfteler konuklara ikram edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bedestenimizde ilk kez bu denli yoğun bir katılımla karşılaştık. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tüm hemşehrilerimiz bu güzel gecede bir araya geldi. Bu birlik ve beraberliği görmek bizi mutlu ediyor. Kültür-sanat etkinlikleriyle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Bu geceye Türkülerle ve coşkusuyla renk katan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın’ın çiçek takdiminin ardından program, türküler ve halaylar eşliğinde devam etti.